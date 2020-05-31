رياضة | كارتيرون يطلب من الزمالك صفقة تونسية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 07:33 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يطلب من الزمالك صفقة تونسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك لحسم موقف الصفقات الجديدة للقلعة البيضاء والراحلين وأيضًا موقف المعارين خلال الفترة القادمة.

وكشفت تقارير صحفية أن نادي الزمالك يسعي للتعاقد مع ظهير الصفاقسي التونسي حمزة المثلوثي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بعدما أبدي كارتيرون إعجابه باللاعب خلال الفترة الحالية.

ويرحب اللاعب حمزة المثلوثي بالإنضمام لنادي الزمالك ، حيث أن عقده ينتهي مع الصفاقسي التونسي بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدد حتى الآن مع ناديه وذلك دفع إدارة الزمالك للتحرك بشكل قوي من أجل ضمه وعدم تحمل خزينة النادي مبلغا كبيرا.

ويضع الزمالك الرتوش الأخيرة على تجديد تعاقد المدير الفنى الفرنسي باتريس كارتيرون للتواجد على راس الإدارة الفنية لموسم قادم.