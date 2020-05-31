رياضة | ضحايا حريق الدقي.. الأولمبية المصرية تنعى رباعي الصيد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 07:33 مساءً - انت الان تقراء خبر ضحايا حريق الدقي.. الأولمبية المصرية تنعى رباعي الصيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، على تقديم التعزية لرباعي فريق كرة السلة بنادي الصيد، الذي لقي مصرعه اليوم الأحد، في حادثث أليم نتيجة حريق هائل بمنطقة الدقي.

وتقدمت اللجنة الأولمبية المصرية بخالص العزاء، إلى الدكتور محمد سعيد الجمال والد الأشقاء الأربعة أحمد، ياسين، مالك، وكريم، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

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كما نقلت اللجنة الأولمبية خالص العزاء إلى أسرة نادي الصيد واتحاد كرة السلة المصري، طالبة من الله عز وجل الرحمة والمغفرة للمتوفين والصبر والسلوان للأسرة المكلومة.

وتقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة، بواجب العزاء في أبنائه من ناشئي نادي الصيد بعد وفاتهم نتيجة حريق ضخم، داعيًا الله أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

واشار اتحاد السلة، إلى أن الضحايا تتراوح أعمارهم ما بين 10 إلى 16 عاما، ووالدهم الدكتور محمد سعيد الجمال، هو استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، موضحة أن الحريق التهم الأربعة أولاد وجدتهم.