رياضة | بسبب الكورونا.. النصر السعودي يشتري جهاز قياس حرارة لاعبيه

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 07:33 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب الكورونا.. النصر السعودي يشتري جهاز قياس حرارة لاعبيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقدت إدارة نادي النصر السعودي لكرة القدم على شراء جهاز لقياس درجة حرارة الجسم من أجل قياس حرارة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، تمهيدًا لرفع تعليق النشاط الرياضي الذي توقف بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الأحد عن مصدر رسمي لم تسمه قوله أن إدارة النصر وقَّعت العقد بالأمس مع إحدى الشركات المتخصصة في المستلزمات الطبية.

وقال: “الجهاز سيؤدي عمله بشكل آلي، حيث سيقيس درجة حرارة الشخص الراغب في الدخول إلى مقر النادي، فإذا كانت درجة حرارته طبيعية، فسيُفتح له باب الدخول أوتوماتيكيًّا، أما إذا كانت درجة حرارته مرتفعة، فسيبقى الباب مغلقًا".

Advertisements

أقرأ أيضا.. فحص طبي شامل لنجوم الهلال قبل استئناف الدوري السعودي للمحترفين

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم أن نجوم نادي الهلال من المنتظر أن يخضعوا فحص طبي شامل وذلك قبل تحديد موعد عودة دوري الأمير محمد بن سلمان الذي يتوقف حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة الرياضية اليوم الخميس، عبر موقعها الإلكتروني أن لاعبي الهلال، سيخضعون لفحوص طبية دورية شاملة، قبل استئناف دوري كأس محمد بن سلمان، حال اعتماد موعده النهائي من قبل الجهات المعنية، وذلك بعد توقفه للحد من تفشي وباء فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن الجهاز الطبي في الفريق سيعد برنامج الفحص الذي يشمل تخطيط القلب والجهد والتنفس والتحاليل الروتينية والقياسات العضلية، التي تتم عادة قبل انطلاق أي معسكر إعدادي للفريق.