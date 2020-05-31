رياضة | صفقة زيدان الكبرى.. كامافينجا يحسم مصيره في الصيف المقبل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 07:33 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة زيدان الكبرى.. كامافينجا يحسم مصيره في الصيف المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدواردو كامافينجا نجم خط وسط ستاد رين الفرنسي إستقر على وجهته القادمة في الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن النجم الشاب استقر على الرحيل إلى ريال مدريد وأكدت أن هذه هي نية كامافينجا في حال قرر الرحيل عن صفوف رين في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كامافينجا يحب زيدان وريال مدريد ويؤكد أشخاص مقربين جدا منه أن ريال مدريد حصل على موافقته ولكن أولا يجب إفساح المجال له من خلال بيع أحد نجوم ريال مدريد.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع كامافينجا صاحب الأصول الأنجولية ليكون إحتياطياً في البداية للبرازيلي كارلوس كاسيميرو وليكون اللاعب الأساسي في الإرتكاز على المدى الطويل.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن كامافينجا البالغ من العمر 17 عامًا يعتبر من أبرز النجوم الصاعدين في مركزه حول العالم.