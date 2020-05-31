شكرا لقرائتكم خبر عن ديفيد لويز مهدد بخسارة أكثر من نصف راتبه الأسبوعي في حال رحيله عن أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه المدافع البرازيلي ديفيد لويز قرارًا حاسمًا في حال أصر على الرحيل عن ناديه الإنجليزي أرسنال خلال فترة الانتقالات القادمة والعودة إلى فريقه القديم بنفيكا البرتغالي.

وحسب صحيفة «ميرور» البريطانية، فإن الدولي البرازيلي سيكون عليه التخلي عن أكثر من نصف راتبه من أجل ضمان الانتقال إلى الفريق البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت الصحيفة أن بنفيكا يملك حدًا أقصى للرواتب بين لاعبيه يبلغ 32 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ما يعني ضرورة تنازل ديفيد لويز عن 38 ألف جنيه أسبوعيًا من راتبه الحالي في الجانرز.

ولم ينجح «لويز» في تقديم الأداء المنتظر منه منذ انضمامه إلى الفريق اللندني قادمًا من تشيلسي الإنجليزي فيما يبدو أقرب حاليًا للرحيل عن البريميرليج، حسب العديد من التقارير.