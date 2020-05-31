شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النمسا توافق على إقامة سباقين في فورمولا 1 بدون جماهير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

قالت وزارة الصحة النمساوية إن سباقات فورمولا 1 للسيارات يمكنها استئناف الموسم في النمسا بسباقين بدون جماهير في 5 و12 يوليو.



Advertisements

وتعين على بطولة العالم المؤجلة، التي كان من المنتظر انطلاقها في أستراليا في مارس آذار، إلغاء أو تأجيل سلسلة من السباقات، من بينها سباقها الأشهر في موناكو، بسبب جائحة كوفيد-19.

وتقع حلبة سباق جائزة النمسا الكبرى، المملوكة لشركة مشروبات الطاقة رد بول، بالقرب من قرية سبيلبرج على بعد 200 كيلومتر (124 ميلا) جنوب غربي العاصمة فيينا.