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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انطلاق الميركاتو الصيفي في إسبانيا أول يوليو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020
ستبدأ كرة القدم الإسبانية سوق الانتقالات الصيفي في أول يوليو (تموز) المقبل، في نفس التاريخ الذي اعتمدته "البوندسليغا"، وبعد أسابيع من إنجلترا وفرنسا اللتين ستبدآن في إبرام الصفقات اعتباراً من 10 يونيو (حزيران). وفقاً لآخر تحديث للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حول تواريخ الميركاتو حول العالم، والذي تأثر جزئياً بجائحة فيروس كورونا المستجد، وما زال مرهوناً بتطوراته، فإن الميركاتو الصيفي للدوري الإسباني سيبدأ في أول يوليو (تموز)، وسينتهي أول سبتمبر (أيلول). أما سوق الانتقالات الشتوي، فسيمتد بين 4 يناير (كانون الثاني) 2021، وحتى الأول من فبراير (شباط). وستتزامن بداية فترة الانتقالات الصيفية في إسبانيا مع ألمانيا، التي ستفتح أبواب الصفقات في نفس التاريخ، وحتى 31 أغسطس (آب). وسينطلق الميركاتو الشتوي في "البوندسليغا" في 2 يناير (كانون الثاني)، وسيستمر حتى أول فبراير (شباط).
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