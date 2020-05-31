شكرا لقرائتكم حمدى النقاز: مصدوم من ساسى لم يقف معى فى أزمتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حمدى النقاز ظهير أيمن الزمالك السابق إن مواطنه فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأبيض لم يسأل عنه في أزمة سجنه الأخيرة موضحا أن أصابه بالحزن وخيبة الأمل.

أضاف النقاز في تصريحات تلفزيونية :" ساسى أصابنى بخيبة أمل كبيرة لعدم التضامن معه في أزمة سجنى الأخيرة".

وأكد نجم الزمالك الأسبق :" مصدوم من فرجاني ساسي، لم أصدق أنه لم يكلمني حتى الآن ليسأل عني، رغم أنني قضيت معه فترة طويلة مع المنتخب التونسي ولعبت معه في الزمالك لمدة عام ونصف".

Advertisements

وتابع: "لا أملك أي تفسير لموقف ساسي، كنت أنتظر منه أن يتصل بي هاتفيا دون نشر شيء على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كان يخشى ردة فعل ما، لكني لا أرى وجود علاقة".

وشهدت الفترة الماضية أزمة بين النقاز والزمالك على خلفية عدم حصوله على مستحقاته، الأمر الذي استدعى رحيل اللاعب وتقديمه شكوى ضد القلعة البيضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم.