شكرا لقرائتكم محمد شبانة فى لايف اليوم السابع: اللجنة الخماسية تدرس الاعتذار عن الإشراف على الانتخابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى والناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف اليوم السابع، أن هناك أصوات داخل اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة تطالب بالابتعاد عن الإشراف على الانتخابات المقبلة حال إقامتها فى موعدها فى شهر سبتمبر المقبل، بسبب الانتقادات التى توجه للجنة من حين للأخر بتفصيل اللائحة الجديدة لمصلحة أشخاص معينة أو ضد أشخاص أخرين.

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وقال شبانة فى لايف اليوم السابع، إن أحد أعضاء اللجنة الخماسية طلب من زملائه تقديم اقتراح للفيفا لتشكيل لجنة انتخابية جديدة للإشراف على الانتخابات المقبلة وفحص اوراق المرشحين والبت فيها بعد اعتماد اللائحة الجديدة من قبل الجمعية العمومية.

وتابع شبانة عبر لايف اليوم السابع أن هذا الأمر مازال محل تشاور بين اعضاء اللجنة رغم حالة الغموض التى تحيط بمصير الانتخابات.