شكرا لقرائتكم حمدى النقاز: معلول وبن يوسف ساندونى في أزمتى بعكس ساسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه حمدى النقاز ظهير أيمن الزمالك السابق الشكر لمواطنيه على معلول نجم الأهلى وفخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلى لمساندتهم له في أزمة سجنه الأخيرة مؤكدا أنهم فعلوا ما لم يقم به فرجانى ساسى نجم الزمالك.

أضاف النقاز في تصريحات تلفزيونية :" ساسى أصابنى بخيبة أمل كبيرة لعدم التضامن معه في أزمة سجنى الأخيرة لكن فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي تضامن معي، كما أشكر علي معلول لاعب الأهلي الذي تربطني به علاقة أخوية كبيرة وأتواصل معه دائما".

وأكد نجم الزمالك الأسبق :"ه مصدوم من فرجاني ساسي، لم أصدق أنه لم يكلمني حتى الآن ليسأل عني، رغم أنني قضيت معه فترة طويلة مع المنتخب التونسي ولعبت معه في الزمالك لمدة عام ونصف".

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وتابع: "لا أملك أي تفسير لموقف ساسي، كنت أنتظر منه أن يتصل بي هاتفيا دون نشر شيء على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كان يخشى ردة فعل ما، لكني لا أرى وجود علاقة".

وشهدت الفترة الماضية أزمة بين النقاز والزمالك على خلفية عدم حصوله على مستحقاته، الأمر الذي استدعى رحيل اللاعب وتقديمه شكوى ضد القلعة البيضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم.