شكرا لقرائتكم محمد شبانة فى لايف اليوم السابع: الزمالك يضم رجب بكار مقابل 10 ملايين جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى والناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف اليوم السابع، أن أحد وكلاء اللاعبين عرض على الزمالك إنهاء صفقة انضمام رجب بكار ظهير بيراميدز إلى القلعة البيضاء مقابل 10 ملايين جنيه حال موافقة نادى الزمالك على انتقال مدافعه محمد عبد الغنى إلى فريق بيراميدز مقابل انتقال عبد الله بكرى مدافع بيراميدز إلى الفريق الأبيض لتصبح صفقة تبادلية بانتقال بكار وبكرى إلى الزمالك ودفع 10 مليون جنيه إلى جانب انتقال محمد عبد الغنى لبيراميدز لإتمام الصفقة.

وتابع شبانة فى لايف اليوم السابع ، أن إدارة الزمالك تدرس الامر حاليا قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع بيراميدز إلا إنه حتى الآن يوجد صعوبة في الموافقة على انتقال عبد الغنى لفريق بيراميدز.

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فى السياق ذاته، قال شبانة فى لايف اليوم السابع أن حمزة المثلوثى الظهير الأيمن للصفاقسى التونسى وقائد الفريق كشف لوسطاء صفقة انضمامه لنادى الزمالك عن رغبته في الحصول على 800 ألف دولار سنويًا من أجل الانضمام إلى نادى الزمالك في الموسم الجديد لتعزيز الجبهة اليمنى بعد ترشيحه لتعزيز الجبهة اليمنى للفريق الأبيض وجاءت متطلبات المثلوثى لتجعل الزمالك يفكر في ضم ظهير أيمن من الدورى المصرى مما أدى إلى عودة رجب بكار ظهير بيراميدز إلى الصورة.