شكرا لقرائتكم محمد شبانة يكشف فى لايف اليوم السابع عن تفاصيل تصور عودة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى والناقد الرياضى محمد شبانة، فى لايف اليوم السابع، عن تفاصيل تصور اتحاد الكرة لعودة الدورى حال موافقة وزارة الصحة ومجلس الوزراء، وقال شبانة فى لايف اليوم السابع ، إن التصور تضمن طريقة عودة الأندية للتدريبات والمباريات الرسمية حال استئناف النشاط الرياضى، من خلال اجراءات احترازية جاءت فى التصور كالتالى: - يفضل حضور اللاعبين والجهاز الفنى للملعب مباشرة . - التدريب يكون تخصصى مراكز "حسب مركز كل لاعب" وهو الأفضل صحيا وفنيا، وكل مجموعة ربع ملعب. - تحديد مواعيد التدريب على فترات واستخدام غرف الملابس على دفعات " الحراس .. المدافعين .. الوسط .. الهجوم". - التقسيمات تكون صغيرة "3 + 3" او "4 + 4". وأضاف شبانة فى لايف اليوم السابع أنه ، بالنسبة للاجراءات الاحترازية: - تقديم بيان بالكشف الطبى الشامل على اللاعبين. - تقديم بيان بالكشف الطبى الشامل على الأجهزة الفنية والطبية والادارية - تفادى المصافحة أو العناق أو البصق داخل الملعب. Advertisements - عدم الاستعانة بالأطفال الذين ينزلون الملعب مع اللاعبين. - عدم التقاط صور تذكارية - عدم دخول الفرق من النفق فى توقيت واحد - ارتداء اللاعبين الكمامات على مقاعد البدلاء - ترك مقعد خالى بين البدلاء - لا يتجاوز عدد الحضور فى الملعب الـ300 فردا - يقسم الملعب 3 مناطق " أرض الملعب- المقصورة -محيط الملعب". - دخول الفريق الملعب بأكثر من باص ومسافة متر ونصف بين الجميع. - الغاء المؤتمرات الصحفية وعمل منطقة للتصريحات الاعلامية - منع تعامل الصحفيين مع اللاعبين وعمل عوازل زجاجية

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