شكرا لقرائتكم شبانة فى لايف اليوم السابع: أبو ريدة لن يخوض انتخابات اتحاد الكرة بقائمة معلنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى محمد شبانة فى لايف اليوم السابع، أن هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للكاف والفيفا استقر على خوض الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة حال إقامتها بدون قائمة معلنة، لاسيما أن عدد كبير من الأندية تواصلوا معه وطالبوه بعدم خوض الانتخابات ضمن قائمة لأن الأندية ترغب فى منحها حرية الاختيار المجموعة التى يعمل معها لتفادى اخطاء السابق وهو ما تفهمه ابو ريدة .

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وقال شبانة فى لايف اليوم السابع، إن أبو ريدة سيكون له قائمة وبالفعل على استقر عليها لكنه لن يعلنها بشكل رسمى احتراما لرغبة الأندية التى طلبت منه هذا الأمر لاختيار مجموعة تعبر عن ارادة الجمعية العمومية.

فى السياق ذاته، أكد شبانة فى لايف اليوم السابع، أن اتحاد الكرة تلقى خطابا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يستفسر فيه من اللجنة الخماسية عن تطبيق الـvar فى الدورى المصرى رغم انه ليس ضمن المهام التى تم تكليف اللجنة الخماسية بها والتى تتمثل فى اعداد لائحة جديدة وواجراء الانتخابات الجديدة وتسيير الأمور العاجلة لحين انتهاء فترة عملها.