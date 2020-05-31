شكرا لقرائتكم الاهلي يراقب العروض البلجيكية لهداف مازيمبي تحسبا لموافقة فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقّب مسئولو النادي الاهلي العروض التى تلقاها جاكسون موليكا مهاجم فريق مازيمبي الكونغولي خلال الفترة الأخيرة بأعتبار أن اللاعب يُعد أحد أهم أهداف المارد الأحمر خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعدما دخل ضمن قائمة 4 لاعبين أجانب مُرشحين لتدعيم الأهلي الموسم المقبل لذا وضع مسئولو الأحمر عروض موليكا تحت المنظار من أجل التعرف على تطورات الصفقة التى قد يتدخل الأهلي رسمياً لحسمها بين عشية وضحاها إذا ما منح فايلر إدارة الأهلي الضوء الأخضر لحسم الصفقة.

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على صعيد متصل ، تلقي موليكا عرضا من الدوري البلجيكي حيث دخل ناديين بلجيكيين في خط المفاوضات لضم اللاعب، وهو الأمر الذي تفضله إدارة مازيمبي لوجود اتفاقية تؤامه مع عدد من أندية بلجيكا تتيح لبطل الكونغو الحصول على نسبة كبيرة من عائد بيع اللاعب مستقبلاً تصل لأكثر من 40 % من قيمة الصفقة، وهو الأمر الذي لا يتوفر حال بيعه لأي نادٍ آخر سواء في أوروبا أو أفريقيا.

ونال موليكا إعجاب إدارة النادي الأهلي لتدعيم هجوم فريق الكرة بداية من الموسم المقبل خاصة بعد إحرازه 15 هدفًا في 30 مباراة خاضها مع مازيمبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا على مدار موسمين، كما صنع 4 أهداف، كما أثنى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على قدرات اللاعب عقب مشاهدة العديد من المباريات له.