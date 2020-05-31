شكرا لقرائتكم إتحاد السلاح يتابع حالة الموظف المصاب بكورونا فى العزل المنزلى هاتفيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد المنعم الحسينى رئيس إتحاد السلاح على متابعته للحالة الصحية لموظف الإتحاد الذى اصيب بكورونا بصفة دورية هاتفيا خلال تواجده فى العزل المنزلى حاليا و غلق الإتحاد كإجراء إحترازى لحماية الوظفين والمسئولين من إنتشار الفيروس المستجد نظرا لسرعة إنتقاله .

و تلتزم جميع الإتحادات بالإجراءات الإحترازية بإرتداء الموظفين الكمامات و الحرص على التباعد الإجتماعى عقب العودة من أجازات عير الفطر لمباشرة العمل مرة أخرى .

كما أكد عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، على عودة عمل الإتحاد بدءا يوم الأحد المقبل فى ظل غلق مقر الاتحاد لمدة 18 يوما لإجازة العيد و إصابة أحد الموظفين بفيروس كورونا المستجد ، حيث تم مد أجازة عيد الفطر حفاظا على باقى الموظفين من انتشار الفيروس .

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و أشار رئيس إتحاد السلاح إلى التزام الموظف بالعزل المنزلى خلال الفترة الحالية للتعافى من هذه الإصابة، وأن هناك عملية تعقيم وتطهير تتم بشكل مثستمر فى أروقة الاتحاد من وقت لآخر.

قال رئيس إتحاد السلاح أن الاتحاد ملتزم فى هذه الفترة بتعليق النشاط والإجراءات الاحترازية للدولة منعا لتفشى الفيروس لحماية اللاعبين وأسرة اللعبة .

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.