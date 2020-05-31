شكرا لقرائتكم مونشنغلادباخ يقسو على يونيون برلين ويتجاوز 3 آلاف هدف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنعش فريق بوروسيا مونشنغلادباخ آماله في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى بترتيب بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، عقب فوزه الكبير والمستحق 4 - 1 على ضيفه يونيون برلين يوم الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد مونشنغلادباخ إلى 56 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، متفوقا بفارق الأهداف على بايرليفركوزن، الذي يحتل المركز الرابع، المتساوي معه في نفس الرصيد، وبفارق نقطة أمام لايبزيغ، صاحب المركز الخامس، الذي يواجه مضيفه كولون يوم الاثنين بنفس المرحلة.

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في المقابل، تجمد رصيد يونيون برلين، الذي عجز عن تحقيق أي فوز للمباراة السادسة على التوالي في البطولة، عند 31 نقطة في المركز الرابع عشر.

افتتح فلوريان نيوهاوس التسجيل لمونشنغلادباخ في الدقيقة 17، ليحرز بذلك الهدف رقم 3000 في تاريخ فريقه بالدوري الألماني، ويصبح مونشنغلادباخ رابع فريق يصل لهذا العدد من الأهداف في المسابقة بعد بايرن ميونخ وفيردر بريمن وبوروسيا دورتموند.

وأضاف ماركوس تورام الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 41، غير أن سيباستيان أندرسون قلص الفارق بتسجيله هدفا ليونيون برلين في الدقيقة 50. واصل تورام تألقه بعدما هز الشباك مجددا، بتسجيله الهدف الثالث لمونشنغلادباخ وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 59، في حين تكفل الحسن بليا بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 81.