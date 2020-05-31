شكرا لقرائتكم فليك غير مهتم بالأرقام.. ويبحث عن موسم ناجح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر هانسي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن الأرقام التي يحققها مع الفريق منذ توليه المسؤولية الفنية غير مهمة، مؤكداً أن هدفه تحقيق موسم ناجح.

وفاز بايرن ميونخ على ضيفه فورتونا دوسلدورف 5 -صفر يوم السبت، ليحقق فليك انتصاره الـ22 من أصل 25 مباراة رسمية قاد فيها الفريق ليتخطى الـ21 انتصارا التي حققها المدرب الإسباني بيب غوارديولا مع الفريق.

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وقال فليك عقب المباراة: حاليا لست مهتماً بالإحصاءات والأرقام. ما يشغل بالي حاليا هو تقديم موسم ناجح. في بايرن يجب أن تصبح رئيسا ولدينا هذا الهدف.

وأضاف: ولكن مازال هناك الكثير لنلعب من أجله. الآن لدينا مركز جيد للبدء. كان من المهم بالنسبة لنا عقب مباراة بوروسيا دورتموند أن نظهر أن الفريق لن يهبط مستواه. رأيت هذا في الملعب من اللحظة الأولى. لم نعط المنافس أي فرصة.

وعن استبدال لوكاس هيرنانديز قال فليك: كان علي استبداله بسبب الإصابة. المخاطرة به كانت كبيرة. في هذا الموقف، قمنا بالدفع بجوشوا كيميتش في مركز قلب الدفاع، وكان هذا ممتازا