الظاهرة رونالدو : استمتع بمشاهدة ميسي وصلاح أكثر من غيرهما

رونالدو: استمتع بمشاهدة ميسي و محمد صلاح

وقال رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة ” آس” الإسبانية: “ميسي هو أكثر لاعب أستمتع بمشاهدته داخل أرضية الملعب، هو الرقم واحد، ربما ننتظر 20 أو 30 عامًا ليظهر لاعب يشابهه” .

وتابع رونالدو: “أحب كذلك مشاهدة محمد صلاح يلعب، وإيدين هازارد لاعب ريال مدريد، بالإضافة إلى مواطني نيمار والفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان”.

وعن مقارنة مبابي لاعب باريس سان جيرمان به، أجاب الظاهرة: “مبابي لاعب رائع، قد نتشابه أنا وهو بالسرعة والإنهاء الجيد والتسديد بكلتا القدمين، لكن من ناحيتي لا أحبذ المقارنات خاصة بين جيلين مختلفين، فالمواقف والظروف والأساليب مختلفة تمامًا”.

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أكد الظاهرة البرازيلية رونالدو، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي أكثر لاعب يستمتع بمشاهدته، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين منهم محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، فيما استبعد البرتغالي كريستيانو رونالدو من قائمته.

أثناء حديثه، تجاهل رونالدو البرتغالي كريستيانو رونالدو، الحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات، بالإضافة إلى أنه الهداف التاريخي لريال مدريد ودوري أبطال أوروبا.