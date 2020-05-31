«محدش له فضل على الأهلي».. رسالة غاضبة من وائل جمعة بعد أزمة القلعة الحمراء وتركي آل الشيخ بسبب حسام عاشور

علّق نجم النادي الأهلي السابق، وائل جمعة، على الأزمة التي تشهدها أسوار القلعة الحمراء مؤخراً بين مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، بسبب حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم.

وقال وائل جمعة، في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة تويتر: "نقطتين لازم نوضحهم أولًا المشهد لا يحتمل من ناس كتير ربنا انعم علينا وعليهم بنعم يطول ذكرها ولكن احنا بننسى".

وأضاف: "ثانيًا ودا الأهم محدش له فضل علي الاهلي من أول رئيس النادي لأصغر واحد في النادي غير الناس اللي ماتت وبتموت علي حبها للنادي وبتدافع عنه بدون ما تستني حاجة.. كفاية كفاية بجد".

وكان حسام عاشور قد خرج للحديث عن الأزمة الأخيرة بين إدارة القلعة الحمراء وتركي آل الشيخ.

وقال حسام عاشور، في فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس السبت: "الناس عارفة تاريخي مع الاهلي، لم أقصر مع النادي بقالي 16 سنة بلعب محدش سمعلي صوت وقمت بأداء دوري على أكمل وجه، الضغط كان كبير عليا ومتأثر جدا، ولا أعرف السبب لأجل كل ذلك" رسالة نارية

وأكمل:" لم أطلب من النادي الأهلي أي شيء ولم أطلب الرحيل كما فعل الاخري، مدير الكرة كان يطلب مني الإمضاء على بياض ولم أكن أرفض، وعودوني بمباراة اعتزال وعمل في قناة النادي الأهلي، ولم يكن سهل عملية الاعتزال"

وأوضح:" إدراة النادي الأهلي أخبرتني أن المستشار تركي ال الشيخ سيتكفل بالمباراة (مباراة الاعتزال)، وكان الكلام بشكل رسمي وقتها، وطالبوني بالاتفاق معه وبالفعل تواصلت مع محمد العاصي وال الشيخ، ووعدوني بذلك".

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واستطرد:" الاهلي لما رجعتله قالولي هنسلمك ورقة ان هنعملك مباراة الاعتزال، ووافق تركي على ذلك، وبعد ذلك جمال جبر حدثني ان اكتب ورقة وسيد عبد الحفيظ ومحمد مرجان قاموا بالامضاء عليها".

وأضاف:" محمد العاصي طلب جواب الشكر من جمال جبر، بعد ذلك كان يجيب أن الخطيب غير موجود دائمُا أو مسافر، كل حاجة كانت ماشية تمام، والموضوع وقف عند صيغة جواب الشكر".

وأكمل:" كل ما اطلبه لعب المباراة، وافقت على كل شيء الاعتزال وفي أوقات أخرى اللعب لفريق هم اختاروه، وكل ما طالبوه بي، لكن الان هذا حقي، الموضوع يمشي ببساطة، أنا مليش دعوة بكل الل بيحصل، وكل مأطلبه الاستقرار".

واختتم: المستشار تركي ال الشيخ متكفل بكل شيء بالاتفاق مع النادي الاهلي، ولم يتأخر في أي شيء، لدرجة أنه كان سيتكفل بطائرة خاصة للنادي، لإقامة مباراة الاعتزال، كل ما أبحث عنه هو حقي فقط دون النظر لأأي خلافات دائرة".

وواصل رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ، هجومه على إدارة النادي الأهلي، في الوقت الذي خرج فيه قائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، حسام عاشور، للكشف عن تفاصيل الأزمة الحالية بين الجانبين.

وكتب آل الشيخ منشوراً عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قال فيه: "ياسبحان الله ... حسام عاشور وعبدالله السعيد واحمد فتحي وعماد متعب ومؤمن زكريا كلهم الي غلط وأنتو الصح؟! الظلم ظلمات يوم القيامة ... عاشور لوحده بطولاته وتاريخه كفايه".

وأضاف مالك نادي بيراميدز السابق: "الوفاء والاحترام والخوف على أكل عيش الناس وعلاج الناس من غير مصالح بقى في الزمن ده شوو ! عجبي".