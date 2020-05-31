سرقة منزل رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.. ساعات فاخرة و "تيشرتات" نادرة

تعرض الجزائري رياض محرز لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لحادث سرقة في منزله حيث إستولى اللصوص على 3 ساعات فاخرة تتجاوز قيمتها 500 الف جنيه استرليني.

كما تم سرقة عدد من قمصان كرة القدم النادرة، ويأتي هذا الحادث بعد نحو أسبوعين من وقوع سطو مسلح على منزل ديلي آلي لاعب فريق توتنهام.

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