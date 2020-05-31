الزمالك يعيد لافتة «نادي القرن الحقيقي» على أسوار النادي مع بعض التعديلات

أعاد مجلس إدارة نادي الزمالك رفع لافتة "نادي القرن الحقيقي" على أسوار النادي، وذلك بعدما أثارت اللافتة القديمة جدلاً واسعاً وأزمة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لوجود شعار "الكاف" عليها.

وكانت إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، قد أزالت اللافتة القديمة لإجراء بعض التعديلات، أهمها إزالة شعار "الكاف"، وذلك بعد مطالب من مسئولي الاتحاد الإفريقي بشأن تلك المسألة لحماية الحقوق التجارية له.

وأضاف الزمالك على اللافتة الجديدة عدد البطولات الإفريقية التي توّج بها النادي في القرن العشرين.

وكتب الزمالك على اللافتة الجديدة: ”نادي الزمالك.. نادي القرن الحقيقي، بالإنجازات والبطولات (9 بطولات)، وليس بالمحسوبية والمجاملات (7 بطولات)“.

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يشار إلى أن رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، أعاد ملف نادي القرن إلى الواجهة من جديد، حيث أعلن إعداده ملفاً للذهاب به للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ لاسترداد حقوق النادي في لقب ”نادي القرن“.

وقال مرتضى منصور في تصريحات سابقة له: ”ليس لدينا أي مشكلة مع الأهلي، وكل مشكلتنا أننا نرى الزمالك الأحق بلقب نادي القرن الـ20 في أفريقيا“.

وعن وجود خلاف بين شعار الزمالك الجديد والعلامة التجارية للأهلي، قال منصور: ”العلامة التجارية لنادي الزمالك (نادي القرن الحقيقي) تختلف عن العلامة التجارية التي يمتلكها الأهلي (نادي القرن)، هذا حقي كما لم أعتد على حقك عندما احتفلت بكونك نادي القرن بدون سبب“.

وأضاف: ”سأرفع قضية أيضًا لأطلب أن يكون منتخب بلدي هو منتخب القارة الأفريقية وليس منتخب الكاميرون الذي حصل عليها مجاملة لعيسى حياتو، أنا أطلب حق بلدي وليس فقط حق نادي الزمالك“.

وتابع منصور: ”في الوقت الحالي اقتربنا من الانتهاء من ترجمة الأوراق والوثائق من أجل رفع القضية بشكل رسمي من أجل نادي القرن ومنتخب القرن“.