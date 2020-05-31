أحمد مرتضى منصور: رمضان صبحي كان قريباً من الانضمام للزمالك

كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن قرب انتقال رمضان صبحي نجم النادي الأهلي والمعار له حالياً من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، إلا أن الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة.

وقال نجل رئيس نادي الزمالك، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت" أمس السبت، إن رمضان صبحي كان على أعتاب الانضمام للقلعة البيضاء في عام 2015، لكن فشلت الصفقة في لحظاتها الأخيرة.

وأوضح أنه استغل مشاكل عقد رمضان صبحي حين كان ناشئًا مع الأهلي، حيث كاد أن يحصل على توقيعه للزمالك لولا أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الذي حال دون إتمام الصفقة.

وأشار أحمد مرتضى منصور إلى أنه كان هناك مشكلة في عقد رمضان صبحي مع الأهلي حين كان ضمن صفوف الناشئين، مضيفاً أنه تحدث مع اللاعب وحصل على موافقته على اللعب للزمالك، كان ذلك عام 2014 أو 2015.

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وتابع: "كنت سأتوجه إلى معسكر منتخب مصر لأحصل على توقيعه على العقود، لكن أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك يومها أخبرني أنه أنهى كافة الأمور معه، ولذا لم أذهب ولم تتم الصفقة".

وأكد نجل مرتضى منصور أن رمضان صبحي وقتها كان ناشئًا وعقده لم يكن كبيرًا مع الزمالك، مشيراً إلى أنه كان يتمنى قائد المنتخب الأولمبي للفريق الأبيض.

وعن قضية "نادي القرن" التي أثيرت مؤخراً، قال أحمد مرتضى منصور أن الأهلي يستحق لقب نادي القرن مثل الزمالك.

وأشار إلى أنه حصل بصعوبة بالغة على اللائحة الإفريقية التي منحت النادي الأهلي اللقب، قائلاً إنه "وجد أن المعايير غير منطقية أبدًا".

وأضاف أحمد مرتضى منصور أن نادي الزمالك سيلجأ للطرق الشرعية لاستعادة حقوقه، مؤكداً أن "الأمر ليس خلافًا مع الأهلي أو تقليلًا من شأنه أو إهانة له، بل مجرد بحث عن حقوقنا".