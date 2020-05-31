باريس سان جيرمان يتعاقد مع مهاجم أرجنتيني بصفة نهائية

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ضم مهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي بصفة نهائية من نادي إنتر ميلان الإيطالي بدءاً من الموسم المقبل وذلك حتى عام 2024.

وذكرت وسائل إعلامية أن باريس سان جيرمان قام بتفعيل بند شراء إيكاردي في عقد إعارته البالغ 70 مليون يورو، حيث من المقرر أن تنتهي فترة إعارة اللاعب إلى الفريق الباريسي بنهاية الموسم الحالي.

وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" بأن النادي الباريسي اتفق مع إنتر ميلان على دفع 50 ميلون يورو، بالإضافة إلى 7 ملايين يورو مكافآت، من أجل انضمام الهداف الأرجنتينى بشكل نهائي للنادي بداية من الموسم المقبل.

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وانضم إيكاردي إلى صفوف باريس سان جيرمان الصيف الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع خيار الشراء مقابل 70 مليون يورو، ولكن نجح العملاق الباريسى فى تخفيض قيمة ضم إيكاردى، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية، بسبب تفشى فيروس كورونا.

وأكد المدير الرياضي لنادي الإنتر، بييرو أوزيليو، رغبة المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، في الاستمرار مع باريس سان جيرمان.

وخاض إيكاردي (27 عاماً) 31 مباراة مع باريس سان جيرمان، خلال الموسم الحالي في جميع المسابقات، ونجح في تسجيل 20 هدفاً.

يشار إلى أن عدد من أندية أوروبا حاولت التعاقد مع إيكاردي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، منها يوفنتوس ونابولي وأتلتيكو مدريد.