ايكاردي يوقع عقدا لأربعة أعوام مع باريس سان جرمان

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باريس: وقّع الأرجنتيني ماورو إيكاردي المعار من إنتر ميلان الإيطالي الى باريس سان جرمان، عقدا يبقيه حتى العام 2024 مع النادي الفرنسي، وفق ما أعلن الأخير الأحد.

وجاء في بيان لبطل الدوري الفرنسي لكرة القدم "باريس سان جرمان سعيد بإعلان التعاقد مع مارورو إيكاردي بصفقة دائمة، بعد استعارة المهاجم من انتر ميلان لموسم 2019-2020".

وهذه أول صفقة انتقال كبيرة في عالم كرة القدم الأوروبية منذ دخولها عصر أزمة فيروس كورونا المستجد.

وانتقل إيكاردي (27 عاما) الى نادي العاصمة الفرنسية في أيلول/سبتمبر 2019 على سبيل الإعارة، بعد أشهر من علاقة متوترة مع النادي اللومباردي، وتراجع دوره في التشكيلة في عهد المدرب الجديد أنطونيو كونتي.

لكن الأرجنتيني ثبّت حضوره في سان جرمان، وسجل 21 هدفا في 30 مباراة في مختلف المسابقات مع النادي، قبل تعليق منافسات كرة القدم منتصف آذار/مارس الماضي بسبب "كوفيد-19" وتتويج الفريق بطلا للدوري.

وبسبب التداعيات المالية للفيروس، توصل سان جرمان الى اتفاق مع نظيره الايطالي لشراء ايكاردي مقابل "أقل" من 60 مليون يورو، بدلا من 70 مليونا كانت مطلوبة لتفعيل خيار التعاقد، وفق تقارير فرنسية وإيطالية.

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ومنذ وصوله الى نادي العاصمة، سجل إيكاردي تسعة أهداف في الدوري الفرنسي وخمسة في دوري أبطال أوروبا الذي بلغ الفريق دوره ربع النهائي على حساب بوروسيا دورتموند الألماني.

ويرجح ان يؤدي احتفاظ سان جرمان بإيكاردي، الى وضع حد لمستقبل المهاجم الأوروغوياني اديسنون كافاني في باريس، اذ ينتهي عقده مع النادي في 30 حزيران/يونو المقبل.

وكان كافاني، الهداف التاريخي للنادي (200 هدف في 301 مباراة في مختلف المسابقات، بحسب الموقع الالكتروني الرسمي للاعب)، قريبا من الرحيل عن باريس في كانون الثاني/يناير الفائت، الا ان عمره (33 عاما) شكل صعوبة لوكلائه لايجاد فريق مناسب له، بحسب تقارير صحافية.

ومع خسائر مقدرة بأكثر من 200 مليون يورو بعد إنهاء موسم الدوري الفرنسي بسبب كوفيد-19، يبدو تخفيض المبلغ الإجمالي للرواتب الذي يتجاوز 300 مليون يورو أمرًا حتميا.

وإضافة الى كافاني، يحتمل ان يتخلى سان جرمان عن قائده البرازيلي تياغو سيلفا (35 عاما) الذي ينتهي عقده أيضا في 30 حزيران/يونيو، والذي يتقاضى راتبا عاليا، أسوة بالبلجيكي توما مونييه ولايفان كورزاوا.