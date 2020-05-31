إصابة بالغة في يد الجزائري بن زية بعد حادث سير

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





ديجون: يعاني اللاعب الجزائري ياسين بن زية من إصابة بالغة في يده اليسرى إثر حادث سير، بحسب ما أفاد أوليفييه دلكور، رئيس ناديه ديجون المشارك في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وقال دلكور في تصريحات لصحيفة "لو بيان بوبليك" في ديجون، إن الحادث وقع الخميس، وأدخل بن زية (25 عاما) على إثره الى المستشفى.

وأوضح "لقد خضع لعملية جراحية. هو تحت تأثير المورفين، وسيبقى في المستشفى لفترة" غير محددة.

وأشارت الصحيفة الى انه لم يعرف حتى الآن ما اذا كان لاعب خط الوسط، قادرا على تحريك يده، في ظل تقارير عن فقدانه القدرة الحركية فيها.

Advertisements

ونشأ اللاعب في صفوف فريق ليون الذي وقّع معه أول عقد احترافي في العام 2011. انضم الى ليل في العام 2015، وخاض تجارب مع فريقي فنربغشة التركي وأولمبياكوس اليوناني، قبل ان ينتقل من الأخير الى صفوف ديجون في كانون الثاني/يناير الماضي.

وخاض بن زية أربع مباريات فقط مع فريقه الجديد، إذ ابتعد عن الملاعب بسبب إصابة في شباط/فبراير، قبل ان يتم انهاء الموسم بشكل مبكر في فرنسا أواخر نيسان/أبريل، بسبب فيروس كورونا المستجد.

كما خاض أربع مباريات دولية مع المنتخب الجزائري.