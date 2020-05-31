الزمالك: يمكن خوض الكأس كـ"بروفة" للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

قال حماده أنور عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، أنه يمكن استئناف مسابقة كأس مصر لموسم 2019-2020، لتكون بمثابة تجربة لما يمكن تطبيقه في دوري جديد 2020-2021، مشيراً الى صعوبة استكمال مسابقة دوري موسم 2019-2020.

ولم يحسم بعد مسؤولي اتحاد الكرة مصير مسابقة دوري WE المصري الموسم الحالي بعد قرار ايقاف النشاط بشكل عام للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وسبق وصرح مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأن منتصف يونيو من المقرر أن يشهد عودة تدريجية للنشاط الرياضي، وتقوم وزارة الشباب والرياضة بقيادة أشرف صبحي حاليا بعقد جلسات مع اللجنة الطبية العليا لاعداد ملف شامل للاجراءات الاحترازية والوقائية.

وقال عضو مجلس الزمالك في تصريحات لراديو "أون سبورت" "الزمالك بالطبع يريد عودة النشاط الرياضي، وبالتأكيد الزمالك متضرر من التوقف".

Advertisements

وصرح "ما المانع أن يتم استكمال مسابقة كأس مصر الموسم الحالي بشكل تجريبي لما سنقوم به في تلك المرحلة لكي نستعد لدوري جديد".

وواصل "استكمال الدوري الموسم الحالي صعب للغاية، قد يتسبب الاستكمال في التأثير بشكل سلبي على الموسم الجديد بسبب ضغط البطولات ووجود كأس أمم أفريقيا ودورة الألعاب الأولمبية".

وشدد "تصريحات رئيس الوزراء تم تفسيرها بشكل خاطئ، البعض تناول تصريحاته بأن الأمر متعلق بالتدريبات والمباريات، فقط ما قيل أن النشاط سوف يعود بشكل تدريجي، لم يصرح بأننا سنلعب كرة قدم في منتصف يونيو".

وأضاف "اللاعب المصري مختلف عن ألمانيا أو أوروبا بشكل عام، في ألمانيا هناك اصابات عضلية رغم كل ما تم من اجراءات بجانب العقلية الاحترافية للاعبين والتدريبات المنفردة، لكن في مصر لا تعرف مدى التزام اللاعب في حياته الشخصية وطريقة نومه وأكله وتدريباته".

واختتم "نحتاج لفترة اعداد، ولو افترضنا أن الأمور ستعود تدريجيا منتصف يونيو، بالتالي الدوري سوف يستكمل في منتصف اغسطس، تحتاج شهرين ونصف وبالتالي الموسم الجديد سوف يتأثر".