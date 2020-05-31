حمدي النقاز: لم أصدق ما فعله معي فرجاني ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن الزمالك السابق، أن مواطنه فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأبيض، أصابه بخيبة أمل كبيرة لعدم التضامن معه في أزمة سجنه الأخيرة.

وقال النقاز في تصريحات تلفزيونية: "فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي تضامن معي، كما أشكر علي معلول لاعب الأهلي الذي تربطني به علاقة أخوية كبيرة وأتواصل معه دائما".

وأضاف: "مصدوم من فرجاني ساسي، لم أصدق أنه لم يكلمني حتى الآن ليسأل عني، رغم أنني قضيت معه فترة طويلة مع المنتخب التونسي ولعبت معه في الزمالك لمدة عام ونصف".

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وتابع: "لا أملك أي تفسير لموقف ساسي، كنت أنتظر منه أن يتصل بي هاتفيا دون نشر شيء على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كان يخشى ردة فعل ما، لكني لا أرى وجود علاقة".

وشهدت الفترة الماضية أزمة بين النقاز والزمالك على خلفية عدم حصوله على مستحقاته، الأمر الذي استدعى رحيل اللاعب وتقديمه شكوى ضد القلعة البيضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

يذكر أن حمدي النقاز (27 عاما) انتقل إلى صفوف الزمالك في يناير 2018 قادمًا من النجم الساحلي التونسي، قبل أن يرحل في نوفمبر الماضي وينتقل لنادي سودوفا بطل ليتوانيا.