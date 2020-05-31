لاعب أستون فيلا: لم تتم استشارتنا في استئناف بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):

يرى تيرون مينجز مدافع استون فيلا أن اللاعبين هم أخر من تم استشارتهم بخصوص ملف عودة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 17 يونيو المقبل.

وتوقف النشاط الكروي في بريطانيا منذ 13 مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، لكن رابطة الدوري الإنجليزي تدفع نحو "مشروع الاستئناف" بعد الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة أمس السبت.

وجاءت جميع نتائج الجولة الرابعة من اختبارات الكشف عن فيروس كورونا، سلبية.

وجرت الاختبارات على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين لجميع الأندية العشرين المنافسة بالدوري الممتاز وجاءت كل النتائج السلبية وذلك بعدما أظهرت الجولات السابقة من الاختبارات 12 إصابة بكورونا من أصل 3882 اختبار.

وقال مينجز /27 عاما/ أن اللاعبين تم معاملتهم كـ"سلع".

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وأضاف لاعب المنتخب الإنجليزي لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الأحد "الدوافع بنسبة 100 بالمئة يقودها الشق المالي بدلا من شق النزاهة".

وأوضح "أؤيد تماما اللعب مجددا لأننا ليس لدينا خيارا أخر، كلاعبين كنا أخر من تم استشارتهم بشأن مشروع الاستئناف وهذا بسبب تراجعنا في ترتيب أولويات كرة القدم".

ورفض عدد من اللاعبين استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز من بينهم تروي ديني قائد واتفورد ، الذي اعترف بتعرضه للإهانة على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي مع مطالبته من قبل الجماهير بـ"العودة إلى العمل".

وأشار مينجز "تم تخييرنا بالعودة إلى التدريبات وهذا شيء جيد لأننا غير مضطرين لذلك".

وختم بالقول "إذا أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة دوري الدرجة الأولى والدوري الممتاز ضرورة العودة للعب ، فحقا لا يفرق ما يفكر فيه اللاعبون لأنهم سيعودون للعب، الأمر بمثابة ابق معنا أو ارحل".