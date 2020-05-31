رياضة | رئيس البرازيل يدعم استمرار الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 05:28 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس البرازيل يدعم استمرار الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو عودة كرة القدم في بلاده، بالرغم من ازمة تفشي فيروس كورونا في الفترة الماضية.

وأصبحت البرازيل رابعة على صعيد الوفيات في العالم جرّاء "كوفيد-19".

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وتوقفت منافسات كرة القدم في البرازيل منذ منتصف مارس (آذار)، لكن الرئيس بولسونارو قلل مؤخراً في تصريحات لإذاعة "راديو غوايبا"، من شأن مرض اللاعبين في حال التقاطهم الفيروس.

وقال: "نظراً لأن لاعبي كرة القدم هم رياضيون يافعون، فإن خطر الموت في حال أصيبوا بالفيروس سيكون منخفضاً بشكل كبير".

ويعتبر بولسونارو أن الدافع الرئيسي وراء رغبته في عودة كرة القدم هو الحد من نسبة البطالة وما يرافقها من مشاكل، لذلك على اللاعبين أن يعيشوا بطريقة أو بأخرى.