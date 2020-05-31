رياضة | من بينهم صلاح.. رونالدو الظاهرة يختار أفضل 5 لاعبين في العالم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 05:28 مساءً - انت الان تقراء خبر من بينهم صلاح.. رونالدو الظاهرة يختار أفضل 5 لاعبين في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الأسطورة البرازيلية رونالدو لويس نازاريو ،باختيار النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، في القائمة الخاصة به لأفضل 5 لاعبين في العالم، مشيرًا إلى أنه يحب مشاهدة الكرة معه دائما.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية وقال الظاهرة: "بالطبع ليونيل ميسي هو أفضل لاعب، فهو موهبة رائعة لامثيل لها، وعليك أن تحتاج إلى 20 أو 30 سنة لترى لاعب في مثل إمكانياته".

وتابع رونالدو: " أنا أحب مشاهدة لاعبين أخرين مثل محمد صلاح، إيدين هازارد، نيمار دا سيلفا، وأيضا كيليان مبابي".

وأَضاف :" هناك من يقارنون بيني وبين مبابي، فهو لديه الكثير من السرعة، والحركات الرائعة في الملعب، يلعب بكلتا ساقيه، لدينا صفات متشابهة لكنني لا أحب المقارنات خاصة بين اللاعبين من أجيال مختلفة".

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ومن جانب آخر تحدث النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي في تصريحات صحفية سنغالية عن علاقته بمدربه الألماني يورجن كلوب وزميله محمد صلاح.

تصريحات ساديو ماني

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وقال مانى فى تصريحات نقلتها شبكة "Wiwsport" السنغالية، إن يورجن كلوب يشعر بالفخر بتوليه تدريب لاعب مثل محمد صلاح نجم منتخب مصر.

وأضاف الأسد السنغالي: "عندما يسجل محمد صلاح هدفًا بقدمه اليسرى يقول له أرى ليونيل ميسى فيك".

الجدير بالذكر أن محمد صلاح احتل المركز الرابع فى قائمة نجوم كرة القدم، الأعلى حصداً للأجور فى العالم، خلال الفترة من يناير 2019، وحتى مطلع 2020، حسب تقرير مجلة "فوربس" الأمريكية، بتحصيله 35.1 مليون دولار سنويا متفوقاً على النجم الفرنسي كيليان مبابى مهاجم باريس سان جيرمان.

عودة الدوري الانجليزي الممتاز

وفي سياق متصل أكدت صحيفة تليغراف البريطانية، أن الموسم الحالي من مسابقة الدوري الإنجليزي سيستأنف بدايةً من يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو المقبل.

و ستكون أولى المباريات عند استئناف المسابقة ، لقاء أستون فيلا مع شيفيلد يونايتد، و موقعة مانشستر سيتي وأرسنال.