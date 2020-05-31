رياضة | بند في عقد إيكاردي مع باريس يبعده عن يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 05:28 مساءً - انت الان تقراء خبر بند في عقد إيكاردي مع باريس يبعده عن يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن إنتر ميلان الإيطالي انتقال نجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بشكل دائم بعد أن خاض معه الموسم الحالي على سبيل الإعارة.

وأفاد موقع جول العالمي بأن إنتر ميلان وجه عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت الشكر للنجم الأرجنتيني على كل ما قدمه خلال سنوات تواجده مع الفريق.

وأشار الموقع العالمي إلى أن ماورو إيكاردي يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان حتى 30 يونيو 2024 ويعتبر إيكاردي هو اللاعب الأرجنتيني رقم 16 في تاريخ النادي الفرنسي.

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وذكر الموقع العالمي أن النادي الباريسي تمكن من شراء إيكاردي مقابل 50 مليون يورو بالإضافة إلى 7 ملايين كمكافآت على الرغم من أن بند خيار الشراء كان في عقده مقابل 70 مليون، حيث استفاد النادي الفرنسي من انخفاض أسعار اللاعبين بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأكد الموقع العالمي أن إنتر ميلان أدرج بند معاداة يوفنتوس في صفقة إنتقال نجمه الأرجنتيني إلى النادي الفرنسي.

وأوضح الموقع العالمي أن باريس سان جيرمان سيدفع لإنتر ميلان 13 مليون جنيه إسترليني في حال قام النادي الفرنسي ببيع إيكاردي للسيدة العجوز.

ونوه الموقع العالمي بأن إيكاردي تمكن من تسجيل 20 هدفاً مع فريق العاصمة الفرنسية في مختلف البطولات منذ مجيئه بداية الموسم.