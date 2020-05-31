رياضة | فريق سعودي يخطف صفقة الموسم من الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 05:28 مساءً - انت الان تقراء خبر فريق سعودي يخطف صفقة الموسم من الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعل صراع قوي في الفترة الأخيرة بين نادي الزمالك ونظيره النادي الأهلي للتعاقد مع الجزائري حسين بن عيادة نجم نادي شباب قسنطينة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

فريق سعودي يخطف صفقة الموسم من الأهلي والزمالك

وتفاجئ الجميع بأن بن عيادة أكد أنه يملك عرضا من أحد أندية الدوري السعودي الممتاز للتعاقد مع في الصيف القادم.

وكشف حسين بن عيادة أن العرض الذي تلقاه من الدوري السعودي كان من نادي أهلي جده السعودي الذي دخل في مفاوضات معه خلال الأيام القليلة الماضية لضمه.

وأكد بن عيادة أنه منفتح لعرض أهلي جده لأنه يرغب في خوض تجربة إحترافية خارج الجزائر في الموسم القادم مع نادي يكون له طموح لحصد البطولات.

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وسيتوجب على الأهلي والزمالك تكثيف مفاوضاتهم الفترة القادمة مع بن عيادة لمحاولة إقناعه بالانضمام إلى أحدهم في ظل تلميح اللاعب إلى إمكانية موافقته على عرض أهلي جدة.