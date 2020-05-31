شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطيب» يعقد جلسة مع اللجنة القانونية.. ويجتمع بمجلس إدارة الأهلي الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، على الاجتماع ظهر اليوم الأحد، باللجنة القانونية بالنادي لاستطلاع آراء أعضائها حول العديد من الأمور التي طفت على الساحة الرياضية في الفترة الأخيرة قبل العرض على مجلس الإدارة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يعقد مجلس إدارة الأهلي برئاسة الخطيب، اجتماعه التقليدي الثلاثاء المقبل، لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاعات النادي المختلفة في فروع الأهلي الثلاثة، بالإضافة إلى مناقشة ما يجد على جدول الأعمال من توصيات اللجنة القانونية.