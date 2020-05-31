شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء فترة الإعارة.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع «إيكاردي» حتى 2024 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ضم النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، لمدة 4 سنوات حتى يوينو 2024 في أولى صفقات سوق الانتقالات الصيفية، وذلك بتفعيل بند الشراء بعد انتهاء فترة إعارته من نادي إنتر ميلان الإيطالي في صفقة بلغت قيمتها 57 مليون يورو.

ولعب صاحب الـ27 عاماً، 31 مباراة مع سان جيرمان خلال موسم الإعارة وفاز معه بلقب الدوري، مسجلاً 20 هدفاً و4 تمريرات حاسمة.