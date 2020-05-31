شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة غاضبًا: «محدش له فضل على الأهلي.. كفاية كفاية بجد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه وائل جمعة، ضخرة دفاع النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة غاضبة أكد خلالها أنه لا يوجد أي شخص داخل القلعة الحمراء له فضل على النادي بدءً من رئيس النادي إلى أصغر عامل، إلا الجماهير التي تدافع عنه بدون انتظار المقابل.

وكتب جمعة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نقطتين لازم نوضحهم أولًا المشهد لايحتمل من ناس كتير ربنا انعم علينا وعليهم بنعم يطول ذكرها ولكن احنا بننسي.. ثانيا ودا الاهم محدش له فضل على الأهلي من أول رئيس النادي لأصغر واحد في النادي غير الناس اللي ماتت وبتموت على حبها للنادي وبتدافع عنه بدون ماتستني حاجه.. كفاية كفاية بجد».

وظهرت في الفترة الأخيرة خلاف جديد بين المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ومجلس إدارة الأهلي، والذي وصل إلى ذروته مساء أمس السبت، بخلاف حاد وتراشق في الردود بينه وبين محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الشاب، بالإضافة إلى المقاطع المصورة التي نشرها حسام عاشور، وأعرب خلالها قائد الفريق عن حزنه من الهجوم الذي يتعرض له من جماهير النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه لم يخطو أي خطوة بشأن مهرجان اعتزاله إلا من خلال رئيس النادي ومدير الكرة والمركز الإعلامي بالنادي.