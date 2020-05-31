شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يحدد 5 أسابيع لإعداد لاعبى الاتحاد السكندرى قبل العودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري، أنه لا بديل عن التعايش مع وباء كورونا المستجد، والذي اجتاح العديد من دول العالم وأجبر الملايين على البقاء في منازلهم، كما تسبب في توقف النشاط الرياضي في مصر منذ مارس الماضي كإجراء احترازي حرصاً على سلامة اللاعبين، وقال طلعت يوسف في تصريحات إذاعية لبرناوج وان تو الذي يقدمه الاعلامي سيف زاهر على إذاعة أون سبورت، " لانملك الا التعايش مع كورونا بحذر شديد، أنزل من البيت لا أرى أحد أسير بسيارتي وأتمشى في الحديقة ولا اختلط مع أحد ولا استطيع البقاء بالمنزل لفترة طويلة دون أن أنزل إلى الشارع".

أضاف مدرب الاتحاد: "أتمنى عودة الدوري بأسرع وقت، وكنا ننافس على المركز الرابع ومتضررين من عدم عودته ولكن كيف يعود الدوري بدون أضرار أو مخاوف وقلق نفسى للاعبين والمدربين بسبب الفيروس".

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واستطرد يوسف": الحديث عن فترة اعداد 3 أسابيع بعد توقف 3 شهور شيء غير موجود في عالم الكرة، على الأقل نحتاج إلى شهر او 5 أسابيع، وإذا امتد الدوري الحالي حتى شهر نوفمبر سيكون هذا سبباً في إفساد خطة الموسم الجديد، وأتمنى الدوري يرجع بأسرع وقت سواء الجديد او القديم مش مهم".

واختتم طلعت يوسف تصريحاته:"موارد الاتحاد تأثرت كثيرا بالتوقف رغم اننا تنازلنا عن نسبة 50 % من رواتبنا وحصلنا على مستحقاتنا ولكن النادى متأثر بغياب موارد الرعاة بسبب الظروف الحالية".