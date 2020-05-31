شكرا لقرائتكم رضا عبدالعال: الزمالك من حقه يتظلم ضد نادي القرن وهذا لا يعنى أنه يستحق اللقب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استنكر رضا عبدالعال نجم النادي الاهلى والزمالك السابق هجوم بعض جماهير النادي الاهلى عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب مطالبته لنادي الزمالك بأن يتقدم بكل ما يثبت أحقيته فى لقب القرن أمام المحكمة الرياضية رضا عبدالعال قال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه اعتاد على الصراحة فى أي تصريحات إعلامية وبشأن قضية نادي القرن أوضح أنه قال من حق الزمالك التقدم للفيفا بكل ما يثبت أحقيته فى اللقب ولا يعنى ذلك بالضرورة اقتناعي التام بأن الزمالك نادي القرن. وكانت إدارة الزمالك قامت بإعادة لافتات نادى القرن على أسوار قلعة ميت عقبة تأكيدا لما نشره "الخليج 365" فى الساعات الماضية وفقا لتصريحات أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، على عودة لافتات نادى القرن على أسوار القلعة البيضاء، موضحًا أن اللافتة التى صنعها الزمالك كما هى والتعديل الوحيد الذى طرأ خلالها بحذف شعار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، وذلك بعدما تصدرت تلك اللافتة الأحداث فى الفترة الأخيرة بعدما قامت الإدارة البيضاء بتعليقها ومدون عليها "نادى الزمالك نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات".

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