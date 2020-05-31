لجنة القرن بالزمالك تجتمع الأسبوع الجارى بسبب ملف قضية اللقب الأفريقى

جدة - عمرو شويل تنتظر لجنة ملف نادى القرن بالزمالك، عقد اجتماعاً خلال الأسبوع الجارى، من أجل وضع الرتوش الأخيرة حول الشكوى التي سيتقدم بها النادى إلى المحكمة الرياضية الدولية، والخاصة بتحركات نادى الزمالك في قضية استرداد لقب القرن الذى حصل عليه الأهلى حيث علق مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة عن أسباب تأخر النادى في تلك القضية منذ الإعلان عن فوز الفريق الأحمر باللقب منذ ما يقرب من 20 عامًا، قائلاً:" سبب تأخر فتح ملف القرن هو استمرار عيسى حياتو بفساده بمنصب رئيس الاتحاد الأفريقى قبل تولى أحمد أحمد المسؤولية".

فيما أشار مرتضى منصور إلى مستندات ملف قضية نادى القرن بأنه حصل على مستندا جديدا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، سيضاف إلى أوراق القضية وهو أن الزمالك كان متصدر ترتيب نادي القرن العشرين في أفريقيا سنة 1996 والأهلى كان في المركز الرابع حيث جاء الفريق الأبيض في الصدارة ويليه كانون ياوندي الكاميرونى ثم الرجاء المغربي والأهلي رابعاً –وفقا لما أوضحه-، لذا ستقوم لجنة ملف نادى القرن بالقلعة البيضاء بالانتهاء من أعمالها خلال الفترة الحالية بعد الحصول على كافة المستندات الخاصة بالقضية من أجل تقديمها إلى المحكمة الرياضية في الفترة المقبلة.

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فيما جدد منصور تأكيداته إنه لا يوجد أي خلاف مع النادى الأهلى في قضية نادى القرن ولكنه يقوم بالبحث عن حقوق نادى الزمالك كما سيقوم برفع قضية أخرى بأحقية المنتخب الوطنى في لقب منتخب القرن الأفريقي بدلا من منتخب الكاميرون، وتضم لجنة ملف نادى القرن فى الزمالك كلا من أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس القلعة البيضاء وأعضاء مجلس الإدارة هانى زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور، وذلك إلى جانب استقدام عددا من خبراء اللوائح بجانب المحامى الأجنبى الذى سيتولى القضية.