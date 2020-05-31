شكرا لقرائتكم موظفو وزارة الرياضة يستأنفون العمل وسط إجراءات احترازية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استأنف موظفو وزارة الرياضة السعودية يوم الأحد العمل من جديد في مقر الوزارة بمختلف مكاتبها بمدن ومحافظات المملكة بالنسب التي حددتها الجهات المعنية، تماشيا مع القرار الصادر بالرفع الجزئي للحظر المفروض على مدن السعودية، جراء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وشهد اليوم الأول من العمل، تطبيق وتنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة على جميع الموظفين والموظفات من قياس لدرجة حرارة، وتطبيق التباعد بينهم في المكاتب والممرات، والمصاعد، إضافة إلى الإجراءات المتبعة في المصليات، وكذلك تطبيق الحد الأدنى في الاجتماعات.

ولجأت الوزارة خلال الفترة الماضية وبشكل مستمر إلى التعقيم والتطهير لكافة المكاتب الخاصة بالموظفين والموظفات، وكذلك قاعات الاجتماعات ودورات المياه والمصليات، إضافة إلى طباعة دليل إرشادي يحمل تفاصيل متعددة تختص بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، تم إرسالها لكافة الموظفين والموظفات حفاظاً على سلامة وصحة الجميع في الوزارة.