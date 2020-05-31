شكرا لقرائتكم مدرب أتالانتا يكشف قصة إصابته بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف جيان بييرو غاسبيريني المدير الفني لفريق أتالانتا الإيطالي عن معاناته من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال النسخة الحالية المعلقة من دوري أبطال أوروبا، وتحديداً في مباراة ثمن النهائي أمام فالنسيا الإسباني.

ووصفت تلك المباراة بأنها "قنبلة بيولوجية" إذ ساهمت بشكل مباشر في رفع عدد الإصابات بالبلدين، وكان إقليم لومبارديا الذي ينتمي إليه فريق أتالانتا، الأكثر تأثراً بالفيروس.

وأوضح غاسبيريني أنه عانى من أعراض فيروس كورونا خلال المباراة أمام فالنسيا الإسباني التي فاز فيها فريقه 4 -3 في العاشر من مارس الماضي بدوري الأبطال، وقال لصحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت": شعرت بالإعياء في اليوم السابق لمباراة فالنسيا، وفي المساء ساءت حالتي أكثر.

وأضاف: إذا نظرتم إلى الصور فإنني لم أظهر بحالة جيدة على مقاعد البدلاء، كان ذلك في العاشر من مارس، وفي الليلتين التاليتين لم أخلد للنوم بشكل جيد، لم أعان من حمى لكن شعرت بأعراضها.