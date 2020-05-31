طلعت يوسف: استئناف الدوري سيفسد الموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد طلعت يوسف، المدير الفني للاتحاد السكندري، أن استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز سيكون عملية معقدة للغاية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، متعجبًا من موقف اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم بشأن عدم عقد جلسة مع الأندية لبحث إمكانية العودة.

وقال يوسف، في تصريحات إذاعية لمحطة "أون سبورت إف إم" مساء اليوم الأحد: "حسابيا ودون الدخول في تفاصيل، من أجل استئناف بطولة الدوري ستنتهي المسابقة في شهر نوفمبر المقبل، في ظل توقفات المنتخب والارتباطات في المرحلة المقبلة، وبالتالي فإن استئناف الدوري سيفسد الموسم الجديد".

وأضاف: "أتمنى أن يعود الدوري في أسرع وقت، سواء باستئنافه أو بدء دوري الموسم الجديد في منتصف شهر أغسطس المقبل، لكننا لا نملك الاحترازات الوقائية على أرض الواقع بشكل مريح، وما سمعته مؤخرا بشأن خوض فترة إعداد مدتها 3 أسابيع بعد الراحة 3 أشهر لا علاقة له بالتدريب".

Advertisements

وتابع: "لا تطلب مني العودة لاستئناف النشاك بعد 10 أيام دون تجهيز كافي، الأمر بحاجة إلى وقت وأموال حتى نستعد جيدا، ولا تُقتصر الأمور على التعقيم فقط، ولكن يجب تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، غرفة خلع الملابس سيوجد بها أكثر من 45 فردا وهو ما لا يجوز".

وأتم طلعت يوسف قائلا: "لا بد أن تشارك الأندية في قرار استئناف الدوري، اتحاد الكرة يرفض الاستماع إلينا ولا أرى مبررا لتأجيل تلك الخطوة، يجب أن يُعقد جلسة معنا لوضع سيناريو المرحلة المقبلة، حتى إذا كانت سرية دون إعلان نتائجها للرأي العام، ثم تتخذ أنت القرار النهائي بما يتراءى إليك".

يذكر أن النشاط الرياضي متوقف في مصر منذ شهر مارس الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ويسعى مسؤولو اتحاد الكرة لاستئناف الدوري المصري ولا توجد نية لإلغاء المسابقة، في الوقت الذي أعلن فيه مجلس الوزراء اسئتناف النشاط تدريجيًا في منتصف يونيو المقبل.