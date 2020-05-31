الزمالك يعيد وضع لافتة "نادي القرن الحقيقي" بعد إزالة شعار كاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

قام مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور باعادة وضع لافتات "نادي القرن الحقيقي" بأسوار النادي، بدون شعار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ونشر الزمالك عبر موقعه الرسمي أنه تم وضع لافتات كبيرة على أسوار النادي تحمل جملة "نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجامالات".

وأكد النادي أنه النادي استجاب لمناشدة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بحذف شعار الاتحاد من على اللافتة.

وقال نادي الزمالك في بيانه "تأتي تلك الخطوة ضمن الإجراءات التي يتخذها مجلس إدارة نادي الزمالك في الحصول على حقوقه المشروعة بلقب نادي القرن العشرين في قارة أفريقيا، بعد تتويج الفريق بتسعة ألقاب قارية أكثر من أي فريق آخر".

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وتابع البيان " مرتضى منصور الى استعادة حق النادي وجماهيره في الحصول على لقب نادي القرن الإفريقي باعتبار النادي هو الأكثر تحقيقا للبطولات القارية بالقرن العشرين".

وأشار الزمالك الى أن المجلس قرر تشكيل لجنة رباعية برئاسة أحمد جلال إبراهيم، وبعضوية إسماعيل يوسف وهانى زادة وأحمد مرتضى منصور من أجل تجهيز ملف كامل بالمستندات عن أحقية الزمالك في لقب نادي القرن العشرين في أفريقيا.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد قام بمخاطبة الزمالك رسميا من أجل ازالة شعار "كاف" من اللافتات التي تم وضعها في وقت سابق.

وصرح مرتضى منصور لوسائل الإعلام بأنه سوف يقوم بمحاسبة من قام بوضع شعار "كاف" على اللافتات، وشدد على انه أمر بإزالة اللافتات ليتم اعادة تصميمها دون الشعار.