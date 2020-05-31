مالك دجلة يوجه رسالة لجماهير الأهلي "المتنرفزة".. ويوضح موقفه من "مرض الخطيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

وجه ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة رسالة إلى جماهير الأهلي الغاضبة بسبب ما سبق ونشره فيما يتعلق بمطالبات البعض باستكمال بطولة دوري WE المصري وفرضية مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بفيروس كورونا.

وتساءل مالك وادي دجلة، عما يمكن أن يحدث إذا تعرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للإصابة بفيروس كورونا.

وقال سامي: "ماذا سيكون رد فعل النادي الأهلي عند حدوث ذلك إذا لا قدر الله تمكن المرض من الخطيب؟".

وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال سامي: "أعزائي الأهلاوية المتنرفزين أوي.. هاجمني البعض نظراً لما أبديته من آراء بخصوص استئناف مسابقات الموسم الحالي، بعضهم هاجمني بأدب و بعضهم تجاوز حدود اللياقة واعتقد أغلبهم أن موقفي ينبع من صعوبة موقف وادي دجلة في جدول مسابقة الموسم الحالي".

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وأضاف: "لكل إنسان الحرية في رأيه و لكن المدهش حقاً هو أن بعضهم اتهمني بأنني تمنيت مرض محمود الخطيب و هنا ليس لأي إنسان غيري تفسير نيتي فيما كتبت".

وأوضح: "لهؤلاء الشباب الأهلاوية أقول إن الكابتن محمود الخطيب كان لجمهور الأهلي في السبعينات و الثمانينات (عندما كنت أنتمى للأهلي مشجعا) بالظبط زي أبو تريكة لجمهور أهلي أخر عشرين سنة".

وواصل: "اللاعب الفنان الموهوب الملتزم الذي لا يكون طرفًا في أي مشكلة و الذي بكت الجماهير حين اعتزل.. هذا هو الخطيب بالنسبة لي فكيف سأتمنى مرضه بالله عليكم؟".

وأكمل: "نعم وضعت فرضية أن يمرض الخطيب، و ما العيب في وضع كل الاحتمالات على المائدة عند التفكير؟؟ ألم يمرض رئيس وزراء بريطانيا؟ ألم يمرض من قبل من هم في منازل أعلى مني و منك و من الخطيب؟".

وأتم: "حما الله الكابتن محمود و كل أهل بيته و أدام عليهم موفور الصحة".