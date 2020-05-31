محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلن الأهلي أن مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب سيعقد اجتماعه التقليدي الثلاثاء المقبل لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاعات النادي المختلفة في فروع الأهلي الثلاثة.
وأضاف الأهلي عبر موقعه الرسمي أن محمود الخطيب حرص على الاجتماع ظهر اليوم الأحد باللجنة القانونية بالنادي.
واستطلع الخطيب خلال جلسته مع اللجنة القانونية آراء أعضائها حول العديد من الأمور التي طفت على الساحة الرياضية في الفترة الأخيرة.
وتأتي تلك الجلسة قبل العرض على مجلس الإدارة في الاجتماع المشار إليه يوم الثلاثاء المقبل، والمحدد من قبل لمناقشة جدول الأعمال.
كانت هذه تفاصيل خبر الخطيب يعقد جلسة مع اللجنة القانونية.. ومجلس الأهلي يجتمع الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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