موهوب برشلونة على رادار نيس وموناكو بالدوري الفرنسي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن ناديا موناكو ونيس بالدوري الفرنسي، لديهما اهتمام كبير باللاعب الأمريكي كونراد دي لا فوينتي موهوب برشلونة الصاعد، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ناديا موناكو ونيس يخططان للتعاقد مع موهوب البلوجرانا كونراد دي لا فوينتي هذا الصيف، حيث يرغب روبرت مورينو

مدرب منتخب إسبانيا السابق وموناكو الحالي في جلبه لفريق الإمارة، وفي الوقت نفسه، يحافظ نيس على علاقته الجيدة مع البارسا بعد نقل موسى واجي الصيف الماضي.

وبذلك لن يكون نادي هيرتا برلين الألماني هو الفريق الوحيد المهتم بضم كونراد دي لا فوينتي لاعب برشلونة،

ولكن استفسار فريقان من فرنسا عن إمكانية ضم اللاعب الأمريكي الشاب، يدخلهما صراع المنافسة على الفوز بخدمات اللاعب.

وينتظر النادي الكتالوني معرفة ما إذا كان فريق برشلونة B قادر على الصعود إلى دوري الدرجة الثانية A الإسباني، وإذا صعدوا بالفعل فلن يرحل الجناح الأمريكي أو أي من زملائه، ويريد البلوجرانا تعزيز موقفهم في القسم الثاني، حيث يعتقدون أيضًا أن لاعبيهم يمكن أن يتطوروا بشكل أفضل استعدادًا للقفز إلى الفريق الأول.