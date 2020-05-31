أندية القسم الثاني ترفض استكمال الدوري

أبدت أندية القسم الثاني للدوري، رفضها استكمال المسابقة، خلال اجتماعها المُنعقد بمقر نادي الترسانة لحسم موقفها من استكمال الدوري حال اتخاذ قرار رسمي باستئنافه. قرار رسمي باستئنافه. وترفض الأندية استكمال الدوري خاصة بعد الخسائر المالية التي تعرضت لها جراء توقف النشاط بسبب انتشار توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد والجدير بالذكر أن اتحاد الكرة رفض طلب الأندية بتصعيد أصحاب المراكز الأولى في مجموعات القسم الثاني إلى الدوري الممتاز حال إلغاء المسابقات.

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