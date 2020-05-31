الترسانة يعقد اجتماعًا سريًا مع أندية القسم الثاني

قرر طارق السعيد حسانين رئيس مجلس إدارة نادي الترسانة عقد اليوم الأحد اجتماعًا سريًا مع مسؤولي أندية القسم الثاني داخل الشواكيش. وشهد نادي الترسانة اجتماع كبير بين عدد من رؤساء الأندية لمناقشة عودة دوري القسم الثاني او إلغاء الموسم الجاري في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد بسبب تفشي فيروس الأندية لمناقشة عودة دوري القسم الثاني او إلغاء الموسم الجاري في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا وكان طارق السعيد رئيس الترسانة قد دعي لهذا الاجتماع قبل أيام ليكون سرا وحضر اليوم لنادي الشواكيش عدد من رؤساء الأندية بمقر النادي وغاب رئيس الترسانة عن الاجتماع بسبب تعرضة وعكة صحية ويقود الاجتماع صلاح عبد الفتاح امين الصندوق بالنادي.

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