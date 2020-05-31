كورونا يهدد أمم أفريقيا 2021 بالتأجيل

يدرس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون خلال شهر يناير المقبل. المقبل. ويسود اتجاه قوي لدى الكاف لترحيل البطولة في ظل انتشار فيروس كورونا داخل أفريقيا خلال الفترة الحالية مما يهدد إقامة البطولة في الكاميرون. داخل أفريقيا خلال الفترة الحالية مما يهدد إقامة البطولة في الكاميرون. الجدير بالذكر أن آخر بطولة لأمم أفريقيا أقيمت في مصر العام الماضي وفاز بها منتخب الجزائر.

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