تفاصيل اجتماع الخطيب مع الإدارة القانونية بالنادي الأهلي

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعاً مع الإدارة القانونية بالقلعة الحمراء اليوم الأحد.

واستطلع الخطيب رأي الإدارة القانونية في عدة ملفات أبرزها الأزمة الأخيرة بين تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي ومحمد سراج عضو مجلس الإدارة.

وناقش الخطيب آخر تطورات الشكاوى التي قدمها الأهلي للاتحاد الدولي "فيفا" للحصول على مستحقات غرامة هروب الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب النجم الساحلي التونسي. عدة ملفات أبرزها الأزمة الأخيرة بين تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي ومحمد سراج عضو مجلس الإدارة.وناقش الخطيب آخر تطورات الشكاوى التي قدمها الأهلي للاتحاد الدولي "فيفا" للحصول على مستحقات غرامة هروب الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب النجم الساحلي التونسي.

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