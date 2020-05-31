الزمالك يعيد وضع لافتات "نادي القرن الحقيقي"

قام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بوضع لافتات كبيرة على أسوار النادي تحمل جملة “نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجامالات”.
وأعاد النادي وضع اللافتات بعد الاستجابة لمناشدة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بحذف شعار الاتحاد من على اللافتة.
وتأتي تلك الخطوة ضمن الإجراءات التي يتخذها مجلس إدارة نادي الزمالك في الحصول على حقوقه المشروعة بلقب نادي القرن العشرين في قارة أفريقيا، بعد تتويج الفريق بتسعة ألقاب قارية أكثر من أي فريق آخر.
وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك تشكيل لجنة رباعية برئاسة المستشار أحمد
ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور الى استعادة حق النادي وجماهيره في الحصول على لقب نادي القرن الإفريقي باعتبار النادي هو الأكثر تحقيقا للبطولات القارية بالقرن العشرين.
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